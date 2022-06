Stand: 04.06.2022 08:23 Uhr Neustrelitz: Mann leblos gefunden - Verdacht eines Tötungsdelikts

Nach einem Brand in einer Wohnung in Neustrelitz hat die Feuerwehr einen leblosen Mann gefunden. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich das Feuer in der Nacht von Freitag zu Sonnabend. Ersten Erkenntnissen zufolge starb der 60-Jährige eines gewaltsamen Todes. In diesem Zusammenhang nahm die Polizei einen 38-jährigen Neustrelitzer fest. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts. | 04.06.2022 08:23