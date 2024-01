Stand: 19.01.2024 05:15 Uhr Neustrelitz: Mädchen setzt versehentlich Auto in Brand

Am Donnerstagabend ist die Polizei über den Brand eines Autos in Neustrelitz informiert worden. Erste Löschversuche der Beamten scheiterten, erst die nachrückende Feuerwehr konnte das Auto löschen. An diesem entstand dennoch wirtschaftlicher Totalschaden von rund 18.000 Euro. Die Entstehung des Feuers bezeichnet die Polizei als "außergewöhnlich": Eine 15-Jährige habe zuhause ein brennendes Teelicht - in der Annahme, dieses sei erloschen - in einen Papierkorb geworfen. Der entzündete sich und ein Rauchmelder löste aus. In Panik geraten habe das Mädchen den brennenden Papierkorb aus dem Fenster geworfen, der auf dem betroffenen Auto landete - und dieses wiederum in Flammen aufgehen ließ.

