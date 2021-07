Stand: 30.07.2021 14:13 Uhr Neustrelitz: Landeskunstschau laut Künstlerbund ein Erfolg

Die Landeskunstschau in Neustrelitz war nach Ansicht des Künstlerbundes ein Erfolg. Mehr als 7.000 Besucher hätten sich die zweimonatige Schau angesehen, heißt es. 50 Künstlerinnen und Künstler hatten seit Ende Mai ihre Malereien, Grafiken, Skulpturen, Fotografien, Videos, Installationen und Projektionen an sieben Ausstellungsorten präsentiert. Ausstellungsorte sind unter anderem das Kulturquartier, die Alte Kachelofenfabrik und die Schloßkirche. Die Schau ist am Sonnabend zum letzten Mal zu sehen. | 30.07.2021 14:13