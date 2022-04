Stand: 11.04.2022 05:49 Uhr Neustrelitz: Kellerbrand in Mehrfamilienhaus

In der Nacht auf Montag hat es in einem Mehrfamilienhaus in Neustrelitz gerannt. Darüber informierte die Polizei. Das Feuer wurde schnell im Keller des Hauses lokalisiert und durch die Ortsfeuerwehren Altstrelitz und Neustrelitz gelöscht. Wegen der starken Rauchentwicklung mussten elf Menschen aus den Wohnungen in Sicherheit gebracht werden, DRK-Kräfte kümmerten sich um sie. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 60.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen des Verdachtes der schweren Brandstiftung aufgenommen. | 11.04.2022 05:49