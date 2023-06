Stand: 24.06.2023 14:43 Uhr Neustrelitz: Jugendlicher nach Angriff schwer verletzt

Am späten Freitagabend haben zwei Unbekannte am Bahnhof in Neustrelitz einen 17-Jährigen angegriffen und schwer verletzt. Laut Polizei attackierten die Täter den Jugendlichen in einer Tunnelunterführung. Danach seien sie in unbekannter Richtung geflohen. Der schwer, aber nicht lebensbedrohlich Verletzte wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei in Neubrandenburg hat Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, sich im Polizeihauptrevier Neustrelitz zu melden.

