Stand: 30.01.2021 09:28 Uhr Neustrelitz: Investor für Parkvilla gefunden

Für die Neustrelitzer Parkvilla hat sich ein Käufer gefunden. Das Land verkauft das Wohnhaus des letzten Großherzogs von Mecklenburg-Strelitz an den Bielefelder Immobilienentwickler Andreas Krumme. Krumme ist in Neustrelitz kein Unbekannter. Vor einigen Jahren erwarb und sanierte er bereits den Wildhof am Tiergarten. 15 Jahre lang habe er den Verfall des großherzoglichen Palais beobachtet, sagte er bei der Vorstellung seiner Pläne. Nun möchte er das Haus denkmalgerecht sanieren. Im Erdgeschoss soll ein Café eröffnen, Haus und Park für Kulturveranstaltungen öffentlich zugänglich sein. | 30.01.2021 09:28