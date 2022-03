Stand: 17.03.2022 15:35 Uhr Neustrelitz: Immergut-Festival soll wie geplant stattfinden

Das Immergut-Festival in Neustrelitz soll wie geplant Ende Mai stattfinden. Auch wenn es keine leichten Zeiten seien, an Musik, Euphorie und Ausgelassenheit zu denken, so die Veranstalter. Mehr als 30 Acts seien derzeit geplant. Unter den dann geltenden Corona-Bestimmungen werden bis zu 5,000 Besucher erwartet. | 17.03.2022 15:35

