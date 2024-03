Stand: 23.03.2024 16:47 Uhr Neustrelitz: Hoher Schaden nach Hausbrand

Im Bahnhofsviertel in Neustrelitz (Mecklenburgische Seenplatte) ist im Dachstuhl eines Hauses am Sonnabend ein Feuer ausgebrochen. Ein Gebäude, das unbewohnt ist und saniert wird, stand in Flammen. 50 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Neustrelitz und aus dem Umland waren im Einsatz, um den Brand zu löschen. Über Neustrelitz waren große Rauchwolken zu sehen. Bereits am Dienstag hatte es in dem Haus gebrannt. Die Polizei vermutet in beiden Fällen Brandstiftung und hat Ermittlungen eingeleitet. Der Schaden wird auf 200.000 Euro geschätzt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte