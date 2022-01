Stand: 22.01.2022 07:19 Uhr Neustrelitz: Haftbefehl gegen mutmaßlichen Drogenhändler

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Neubrandenburg ist am Freitag Haftbefehl gegen einen 34-jährigen Mann aus Neustrelitz erlassen worden. Ihm wird Drogenhandel im großen Stil vorgeworfen. Er war am Freitag nach einer großangelegten Durchsuchungsaktion von sieben Objekten in Neustrelitz und Wesenberg festgenommen worden. Fast 50 Beamte waren im Einsatz. Sichergestellt wurden etwa sieben KilogrammMarihuana im Wert von rund 70.000 Euro, eine größere Summe Bargeld, vier Schreckschusswaffen und neun Messer. | 22.01.2022 07:19

