Stand: 30.05.2024 08:33 Uhr Neustrelitz: Frauenleiche gefunden - Polizei sucht Zeugen

Durch puren Zufall haben Polizisten am Mittwochabend in Neustrelitz die Leiche einer 63-Jährigen in einer Wohnung gefunden. Der Körper der Frau habe mehrere schwere Verletzungen aufgewiesen, hieß es in einer Mitteilung am Donnerstagmorgen. Ein Angriff könne nicht ausgeschlossen werden. Die Einsatzkräfte seien den Angaben nach ursprünglich wegen eines gestohlenen Fahrrads in dem Mehrfamilienhaus im Einsatz gewesen, als sie die Frau durch ein Fenster entdeckten. Ein Tatverdächtiger sei vorläufig festgenommen worden, die Ermittlungen dauerten aber noch an. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 30.05.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte