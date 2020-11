Stand: 25.11.2020 09:19 Uhr Neustrelitz: Etliche Anzeigen nach illegaler Fahrt

Eine Spritztour mit drei Bekannten hat einem 19-jährigen Autofahrer in Neustrelitz (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) eine Reihe von Anzeigen eingebracht. Laut Polizei hatte der 19-Jährige gar keinen Führerschein, am Auto war ein falsches Kennzeichen und im Fahrzeug wurden ein gestohlenes Kennzeichen und Reste von Drogen gefunden. Zudem habe der Fahrer wohl unter Drogeneinfluss gestanden, hieß es. Der 19-Jährige hatte sich anfangs der Kontrolle am Montagabend entziehen wollen, sein Wagen wurde aber gestoppt. Weil im Auto vier junge Leute aus mehreren Haushalten waren, müsse sich der Fahrer nun auch wegen Verstoßes gegen das Kontaktverbot der Corona-Landesverordnung verantworten. | 25.11.2020 09:18