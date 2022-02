Stand: 05.02.2022 16:33 Uhr Neustrelitz: Diebe stehlen Schokolade und Babynahrung

In Neustrelitz haben Diebe aus einem Supermarkt Ware mit einem Gesamtwert von 1.000 Euro gestohlen. Die Polizei berichtet von vier Tatbeteiligten, die Schokolade und Babynahrung entwendet hatten. Die 30- bis 57-jährigen Männer und Frauen seien mehrfach in dem Supermarkt aufgetaucht und später von einer Fußstreife zu ihrem Auto verfolgt worden. In dem Wagen befand sich ein Teil der Beute. Gegen alle vier ermittelt die Polizei jetzt. | 05.02.2022 16:33

