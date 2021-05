Stand: 24.05.2021 10:58 Uhr Neustrelitz: Corona-Verstöße bei "Reichsbürger"-Versammlung

Mehr als 80 Menschen aus der "Reichsbürger"-Szene haben sich am Pfingstsonntag in der Neustrelitzer Innenstadt zu einer nicht angemeldeten Wahlkampfveranstaltung versammelt. Die Maskenpflicht und Mindestabstände wurden laut Polizei ignoriert. Nachdem die Polizei die Veranstaltungsteilnehmer mehrfach aufgefordert hatte, sich an die Coronaregeln zu halten und entsprechende Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten androhte, hätten die Teilnehmer die Versammlung beendet. Es wurden laut Polizei mehrere Bußgeldverfahren eingeleitet. | 24.05.2021 10:56