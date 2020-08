Stand: 22.08.2020 09:29 Uhr - NDR 1 Radio MV

Neustrelitz: Christopher Street Day unter Corona-Auflagen

Unter Corona-Auflagen findet der Christopher Street Day in Neustrelitz statt. Die Parade startet 14 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz und wird eine etwa neun Kilometer lange Strecke über den Schlossberg und die Strelitzer Straße bis in den Stadtteil Kiefernheide zurücklegen. Unter dem Motto "Offensichtlich queer" soll für mehr Sichtbarkeit von Homo-bi- und transsexuellen Menschen demonstriert werden. Eine Abschlussfeier wird es in diesem Jahr nicht geben. Die Veranstalter rechnen mit etwa 500 Besuchern aus Berlin, Rostock, Stralsund, Greifswald und der Region. | 22.08.2020 09:29