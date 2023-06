Stand: 21.06.2023 07:57 Uhr Neustrelitz: Buntes Ensemble zum Fête de la Musique

Heute feiern weltweit 1.300 Städte ein Musikfest das "Fête de la Musique". Auch Neustrelitz macht ab 16 Uhr mit: Im Schlossgarten, an der Orangerie, beim Wäschespühlhäuschen am Zierker See, in der gesperrten Schlossstraße, im Kulturquartier und im Kunsthaus. Anmelden konnten sich alle, die wollten. So ist das Programm bunt geworden: es soll Klaviermusik, Chorgesänge, Jagdhornbläser und ein Auftritt der Deutschen Tanzkompanie geben. Bei der Abschlussveranstaltung um 21:30 Uhr singen die Beteiligten erstmals gemeinsam ein Lied auf der Schlossberg-Bühne. Das "Fête de la Musique" wurde erstmals Anfang der 80er Jahre am 21. Juni in Paris gefeiert und hat sich seitdem auf der ganzen Welt verbreitet.

