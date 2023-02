Stand: 24.02.2023 06:59 Uhr Neustrelitz: Bundespolizisten beenden Ausbildung

Am Ausbildungszentrum der Bundespolizei in Neustrelitz werden heute rund 370 Absolventen und Absolventinnen verabschiedet - so viele wie noch nie. In der kommenden Woche treten sie ihren Dienst in ganz Deutschland an. Im Rahmen einer feierlichen Zeremonie werden die Ernennungsurkunden übergeben. Die frisch ausgebildeten Polizeimeister und Polizeimeisterinnen werden dann an den Grenzen, Bahnhöfen, Flughäfen und bei der Bereitschaftspolizei eingesetzt. Begonnen hatten sie ihre Ausbildung im Herbst 2020. In Neustrelitz mussten für den bisher stärksten Jahrgang die Kapazitäten vorübergehend deutlich erhöht werden. In Neustrelitz ist das einzige von sieben Ausbildungszentren in Ostdeutschland.