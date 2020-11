Stand: 17.11.2020 07:20 Uhr Neustrelitz: Bundespolizei-Azubis hindern Zigarettendiebe an Flucht

Fünf Männer sollen in Neustrelitz Zigaretten im Wert von über 3.200 Euro gestohlen haben. Nach Angaben der Polizei waren die Georgier bei einem Ladendiebstahl am Montagabend beobachtet worden. Auszubildende der Bundespolizei, die privat vor Ort waren, halfen, die Verdächtigen festzuhalten. Die Landespolizei fand später in einem Rucksack und in zwei Autos der Beschuldigten Zigarettenschachteln in großen Mengen. Die Männer wurden vorläufig festgenommen. | 17.11.2020 07:20