Stand: 01.03.2021 10:41 Uhr Neustrelitz: Berberaffen aus Zoo ausgebüxt

Fünf ausgebüxte Berberaffen sind nach einem Ausflug in die benachbarten Gärten in den Tiergarten Neustrelitz (Mecklenburgische Seenplatte) zurückgekommen. Dort mussten sie am Montag noch eingefangen werden. Grund für die Flucht waren Rangkämpfe im Affenrudel, wie die Leiterin der Einrichtung, Constanze Köbing, vermutet. Das Affengehege ist mit einem hohen Zaun und Stromleitungen gesichert. "Wenn die Affen Angst vor ihren Artgenossen haben, ist der Stromschlag aber weniger wichtig", sagte Köbing. | 01.03.2021 10:40