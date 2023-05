Stand: 13.05.2023 09:30 Uhr Neustrelitz: Auto prallt gegen Baum - Zwei Schwerverletzte

Zwei Frauen sind bei einem Autounfall bei Neustrelitz schwer verletzt worden. Aus bisher unbekannter Ursache kam die 23-jährige Fahrerin am Freitagabend mit ihrem Wagen auf der Bundesstraße 193 zwischen Neustrelitz und Brustorf von der Straße ab, so die Polizei. Daraufhin rutschte das Fahrzeug einen Abhang hinab, prallte gegen einen Baum und blieb auf der Seite liegen. Die Fahrerin und ihre 24 Jahre alte Beifahrerin kamen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der geschätzte Sachschaden beträgt 15.000 Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 13.05.2023 | 09:40 Uhr