Stand: 25.02.2021 08:06 Uhr Neustrelitz: ADAC-Rettungshubschrauber häufiger im Einsatz

Der in Neustrelitz stationierte ADAC-Rettungshubschrauber ist im vergangenen Jahr häufiger zu Einsätzen gerufen worden als noch 2019. Die Zahl stieg in diesem Zeitraum um 31 auf 1.274, wie der ADAC mitteilte. Das sind rund 24 Einsätze in der Woche. Die häufigsten Einsatzgründe waren demnach Notfälle des Herz-Kreislauf-Systems, Verkehrsunfälle und Schlaganfälle. Seit 1996 wurden mehr als 22.500 Einsätze von Neustrelitz aus geflogen. | 25.02.2021 08:06