Stand: 15.03.2022 09:22 Uhr Neustrelitz: 50 Autobatterien von Firmengelände gestohlen

Die Polizei in Neustrelitz fahndet nach Buntmetalldieben, die in der Nacht zum 11. März 2022 50 ausgesonderte Autobatterien von einem Firmengelände eines Agrarunternehmens im Neustrelitzer Ortsteil Rudow gestohlen haben. Wegen des hohen Gewichts des Diebesgutes geht die Polizei davon aus, dass die Täter mit mindestens einem Fahrzeug vor Ort waren. Sie haben es vermutlich, so die Ermittler, vor allem auf das Blei in den Batterien abgesehen. Dafür zahlen Schrotthändler derzeit bis zu 60 Euro pro Kilogramm. | 15.03.2022 09:22

