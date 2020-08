Stand: 23.08.2020 08:16 Uhr - NDR 1 Radio MV

Neustrelitz: 420 Teilnehmer bei Christopher Street Day

Unter Corona-Auflagen hat der Christopher Street Day in Neustrelitz stattgefunden. Die Parade begann am Sonnabendnachmittag auf dem Bahnhofsvorplatz und führte über neun Kilometer zum Stadtteil Kiefernheide. Unter dem Motto "Offensichtlich queer" demonstrierten insgesamt 420 Menschen für mehr Sichtbarkeit von homo-, bi- und transsexuellen Menschen. Eine Abschlussfeier gab es in diesem Jahr nicht. | 23.08.2020 08:16