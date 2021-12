Stand: 08.12.2021 13:25 Uhr Neustrelitz: 25 Weihnachtsbäume gestohlen

In der Region Neustrelitz hat es erneut einen größeren Weihnachtsbaumdiebstahl gegeben. Wie die Polizei mitteilt, wurden bereits in der Nacht zu Dienstag 25 Nordmanntannen von einer Verkaufsfläche an einem Supermarkt entwendet. Die bisher unbekannten Täter schafften die Bäume mit einem größeren Fahrzeug weg. Seit 2016 war das der inzwischen vierte Tannenbaumdiebstahl kurz vor Weihnachten. Vor fünf Jahren wurden dort sogar 140 Bäume entwendet. | 08.12.2021 15:22

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 08.12.2021 | 15:00 Uhr