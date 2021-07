Neustart nach Zwangspause: Zunächst kein großes Kino Stand: 01.07.2021 05:56 Uhr Es gibt wieder Filme auf großer Leinwand: Nach mehr als einem halben Jahr Corona-bedingter Zwangspause öffnen auch in Mecklenburg-Vorpommern wieder die Kinos.

Nach den Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie öffnen die gewerblichen Kinos in Mecklenburg-Vorpommern wieder. Die Kinos im Land durften eigentlich schon am 11. Juni loslegen. Allerdings werden nur in Bergen auf Rügen seit zwei Wochen wieder Filme gezeigt, die anderen 23 gewerblichen Kinos im Land starten erst jetzt wieder. Der Termin 1. Juli war bundesweit von den Verbänden der Filmwirtschaft vereinbart worden.

Vor allem Blockbuster zum Neustart

Die Auflagen für Kinos sind in Mecklenburg-Vorpommern besonders streng. Es herrscht Maskenpflicht bis zum Platz und nebeneinander sitzen dürfen nur Angehörige eines Haushaltes. Für alle anderen gelten anderthalb Meter Abstände nach allen Seiten. Dadurch können die Kinos nur mit 25 Prozent Auslastung rechnen. Die meisten Betreiber der kommerziellen Kinos im Land scheuen anspruchsvolle Filme wie den Oscar-prämierten Streifen "Nomadland" und setzen stattdessen auf Blockbuster wie den neuen Otto-Film "Catweazle" oder den Actionfilm "Godzilla vs. Kong".

Open-Air-Veranstaltungen bei nicht gewerblichen Kinos

Die 60 nicht gewerblichen Kinos in Mecklenburg-Vorpommern sind noch sehr zurückhaltend. Wie das Latücht in Neubrandenburg beginnen viele zunächst mit Open-Air-Veranstaltungen. Einigen ist das Personal in den vergangenen acht Monaten abhandengekommen und sie brauchen noch Vorlauf.

