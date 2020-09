Stand: 17.09.2020 05:11 Uhr - NDR 1 Radio MV

Neustart für die traditionelle "Königslinie" nach Schweden

Ab sofort gibt es wieder eine Fährverbindung zwischen Rügen und Südschweden. Heute startet eine Schnellfähre das erste Mal im regulären Linienbetrieb vom Fährhafen Sassnitz-Mukran aus nach Ystadt in Schweden. Sie gilt als Fortsetzung der traditionellen "Königslinie" nach Trelleborg, die im Frühjahr nach 111 Jahren außer Betrieb zu gehen drohte. Die Reederei FRS Baltic hatte in den vergangenen Tagen zahlreiche Tickets für die Jungfernfahrt verkaufen können. Auch Verkehrsminister Christian Pegel (SPD) hat sich als Passagier angekündigt.

Zwei Abfahrten pro Tag

Auf das Schiff passen rund 670 Reisende und etwa 200 Autos. In den vergangenen zwei Wochen war der ehemalige Königslinien-Anleger für die Schnellfähre umgebaut und angepasst worden. Bis Ende Oktober wird die Fähre jeweils von Donnerstag bis Sonntag zweimal pro Tag zwischen Sassnitz und Ystadt pendeln, bevor sie bis zum kommenden Frühjahr in Winterpause geht. Die traditionelle Königslinie nach Trelleborg war im April eingestellt worden. Die Reederei Stena Line hatte das neben den Auswirkungen der Corona-Pandemie mit sinkenden Frachtaufkommen begründet. Der Neustart wurde vom Land mit rund 800.000 Euro unterstützt.

Überfahrt in Rekordzeit

Im Vergleich zur vorherigen Verbindung gibt es allerdings Änderungen: Das Schiff fährt nicht mehr Trelleborg, sondern Ystad an. Zudem können keine Bahnwaggons mehr transportiert werden. Dafür dauert die Fahrt nur zweieinhalb Stunden. Die neue Linie wird damit zur schnellsten Fährverbindung zwischen Deutschland und Schweden. Insgesamt knapp 700 Passagiere und mehr als 200 Autos passen auf das Schiff.

Land mit 800.000 Euro an Bau beteiligt

Die Betreiber setzen vor allem auf Touristen, die auf direktem Weg in die Urlaubsgebiete Südschwedens wollen. Das Land hatte sich an den Kosten für den Kauf der Schnellfähre und den Umbau der Hafenanlagen mit rund 800.000 Euro beteiligt. Die Arbeiten an den neuen Auffahrtrampen sollen in wenigen Tagen abgeschlossen sein. Laut Fahrplan wird die neue Sassnitzer Schwedenfähre am 17. September erstmals in Richtung Ystad starten.

