Stand: 23.02.2021 17:11 Uhr Neustadt-Glewe: Zwei Polizisten bei Verkehrsunfall verletzt

Bei einem Unfall in Neustadt-Glewe (Landkreis Ludwigslust-Parchim) sind am Dienstagnachmittag eine Polizistin schwer und ein Polizist leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, waren sie mit Blaulicht und Martinshorn zu einem Einsatz unterwegs. Eine 33 Jahre alte Autofahrerin setzte demnach zum Überholen an und übersah den von hinten heranfahrenden Streifenwagen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich das Polizeiauto aus und fuhr gegen die Ecke eines Hauses. Zur Überprüfung des Zustandes des Hauses wurde ein Gutachter hinzugezogen. | 23.02.2021 17:11