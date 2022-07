Stand: 19.07.2022 09:11 Uhr Neustadt-Glewe: Waldbrand vermutlich gelegt

Mehrere Feuerwehren haben in der Nacht zwei Brände in der Region Neustadt-Glewe gelöscht. Wie ein Polizeisprecher sagte, brannten am Abend mehr als 3.000 Quadratmeter Wald unweit des kleinen Ortes Wabel, der zu Neustadt-Glewe gehört. Rund 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Die Polizei vermutet vorsätzliche Brandstiftung. Kurz vor dem Waldbrand hatte es bereits unweit des Skateparks in Neustadt-Glewe gebrannt. Auch hier wird Brandstiftung vermutet. | 19.07.2022 09:11