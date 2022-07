Neustadt-Glewe: Waldbrand vermutlich gelegt Stand: 19.07.2022 12:48 Uhr Mehrere Feuerwehren haben in der Nacht zwei Brände in der Region Neustadt-Glewe gelöscht. In beiden Fällen vermuten die Beamten Brandstiftung.

Wie ein Polizeisprecher sagte, brannten am Montagabend mehr als 3.000 Quadratmeter Wald unweit des kleinen Ortes Wabel, der zu Neustadt-Glewe (Ludwigslust-Parchim) gehört. Rund 100 Feuerwehrleute von insgesamt 14 freiwilligen Feuerwehren waren im Einsatz. Dabei kam laut Feuerwehr mit sogenannten Kreisregnern auch neue Löschtechnik zum Einsatz. Die Polizei vermutet vorsätzliche Brandstiftung.

Zweiter Brand nahe eines Skateparks

Kurz vor dem Waldbrand hatte es bereits unweit des Skateparks auf einem Buschgelände in Neustadt-Glewe gebrannt. Auch hier wird Brandstiftung vermutet. Die Schadenhöhe ist in beiden Fällen noch unklar. Mecklenburg ist seit Wochen sehr trocken, am Montagabend war es um die 28 Grad warm. Am Dienstagmorgen hat die Landesforst die Waldbrandwarnstufe in Teilen von Ludwigslust-Parchim von drei auf fünf angehoben. Damit wurde die höchste Waldbrandwarnstufe erreicht.

