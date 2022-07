Stand: 19.07.2022 05:48 Uhr Neustadt-Glewe: Waldbrand inzwischen unter Kontrolle

Nahe Neustadt-Glewe ist am Montagabend ein Waldbrand ausgebrochen. Nach Angaben der Rettungsleitstelle brennt eine Fläche in der Größe eines Fußballfeldes. Mehr als 100 Feuerwehrleute waren die Nacht über in dem Nadelwald nahe Wabel im Löscheinsatz. Das Feuer ist inzwischen unter Kontrolle, hieß es. Verletzt wurde niemand. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist noch unklar. | 19.07.2022 05:48