Neustadt-Glewe: Waldbrand bei Flugplatz

In der Nähe des Neustädter Flugplatzes haben am Montag die Uferböschung und der Wald an der Elde-Müritz-Wasserstraße gebrannt. Insgesamt standen laut Feuerwehr rund 6.000 Quadratmeter in Flammen, sieben Wehren rückten an, die kamen unter anderem aus Neustadt-Glewe, Ludwigslust und Groß Laasch. Direkt an der Wasserstraße war die Wasserversorgung kein Problem und die 60 Feuerwehrleute konnten den Brand schnell löschen. In anderen Landesteilen steigt bereits die Waldbrandgefahr. Das Forstamt Mirow hat mit der Waldbrandbeobachtung begonnen und zum Beispiel die Feuerwachtürme besetzt. Südlich von Schwerin gilt die Waldbrandgefahrenstufe 3 - also mittlere Gefahr.

Große Waldbrände in belasteten Gebieten

Vergangenes Jahr waren in den Bundesländern Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg enorme Waldbrände auf ehemaligen Truppenübungsplätzen ausgebrochen, in der Lübtheener Heide (Landkreis Ludwigslust-Parchim) waren rund 1.000 Hektar betroffen. Die Munitionsbelastung der Flächen hatte die Möglichkeiten der Feuerwehren stark eingeschränkt.

