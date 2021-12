Stand: 08.12.2021 11:44 Uhr Neustadt-Glewe: Vier Verletzte bei Unfall auf A24

Beim Zusammenstoß eines Kleintransporters mit einem Schilderwagen der Autobahnmeisterei in einem Baustellenbereich der A24 bei Neustadt-Glewe (Kreis Ludwigslust-Parchim) sind vier Menschen verletzt worden. Die verletzen Frauen und Männer im Alter von 47 bis 59 Jahren wurden in Krankenhäuser gebracht. Am Kleintransporter und am Sicherungsfahrzeug der Autobahnmeisterei entstanden rund 40.000 Euro Schaden. Die Autobahn war vorübergehend in Fahrtrichtung Hamburg gesperrt. | 08.12.2021 11:42

