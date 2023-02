Stand: 15.02.2023 13:24 Uhr Neustadt-Glewe: Kinder legen sich ins Gleisbett - Polizeieinsatz

Eine Gruppe aus Kindern und Jugendlichen hat am Dienstagabend für einen Polizeieinsatz in Neustadt-Glewe gesorgt. Die Minderjährigen hatten sich zwischen den Gleisen aufgehalten, wie die Polizei mitteilte. Dass nichts Schlimmeres passiert ist, ist der Aufmerksamkeit eines 16-Jährigen zu verdanken. Er hatte die Gruppe gesehen und die Polizei verständigt. Daraufhin wurde ein Langsamfahrbefehl für die Züge in dem Bereich angeordnet. Vor Ort konnten die Beamten niemanden mehr feststellen. Der 16-Jährige hatte jedoch einen 13-Jährigen erkannt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 15.02.2023 | 14:00 Uhr