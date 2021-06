Stand: 11.06.2021 06:18 Uhr Neustadt-Glewe: Fußgänger bei Unfall schwer verletzt

In Neustadt-Glewe (Kreis Ludwigslust-Parchim) ist ein Fußgänger von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der 17-Jährige habe am Donnerstagabend eine Straße überqueren wollen, teilte die Polizei mit. Er wurde nach dem Unfall mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die genaue Unfallursache ist noch unklar. | 11.06.2021 06:20