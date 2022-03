Stand: 28.03.2022 14:06 Uhr Neustadt-Glewe: Diesel aus sechs parkenden LKW gestohlen

In Neustadt-Glewe haben Unbekannte in der Nacht zum Samstag den Treibstoff von sechs parkenden LKW abgepumpt. Wieviele Liter Diesel die Täter genau gestohlen haben, wird nach Angaben der geschädigten Spedition erst die nächste Tankabrechnung zeigen. Sie geht allerdings von einem Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro aus. Die Polizei in Ludwigslust hat eine Anzeige wegen Diebstahls im besonders schweren Fall aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. | 28.03.2022 16:40

