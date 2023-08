Stand: 20.08.2023 18:00 Uhr Neustadt-Glewe: Brand eines Mehrfamilienhauses

In Neustadt-Glewe läuft aktuell ein großer Feuerwehreinsatz. Der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in der Ludwigsluster Straße brennt großflächig. Mehrere Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden. Durch das Feuer und die entstandene Rauchwolke kann es in der Umgebung zu Geruchsbelästigung und Rußniederschlag kommen. Anwohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten. Die Polizei und Freiwillige Feuerwehr Neustadt-Glewe sind bereits im Einsatz.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 20.08.2023 | 18:00 Uhr