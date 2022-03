Stand: 17.03.2022 07:05 Uhr Neustadt-Glewe: Bauarbeiten auf der A24 beginnen

Von heute an wird auf der A24 in Höhe Neustadt-Glewe gebaut. Grund dafür ist, dass die Fahrbahndecke in Richtung Berlin erneuert werden muss. Der Verkehr soll während der Bauarbeiten auf die bereits bis Ende 2021 erneuerte Gegenfahrbahn umgeleitet werden. Um die Markierungen dafür zu setzen, wird in den kommenden Tagen abschnittsweise eine Fahrspur in Richtung Hamburg gesperrt. Anfang April wird die Anschlussstelle Neustadt-Glewe gesperrt. | 17.03.2022 07:05