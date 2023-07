Neustadt-Glewe: Airbeat One Festival startet heute offiziell Stand: 13.07.2023 08:55 Uhr Das Elektromusik-Festival Airbeat One feiert dieses Jahr sein 20. Jubiläum. Von Donnerstag bis Sonntag werden täglich 65.000 Menschen auf dem Flugplatz bei Neustadt-Glewe erwartet. Die Anwohner dürfen am ersten Tag kostenlos mitfeiern.

Einem Sprecher zufolge soll das Festivalgelände heute um 16 Uhr offiziell eröffnet werden. Das Warm Up begann schon am Mittwochnachmittag auf einer der zahlreichen Bühnen mit dem "NDR N-Joy Check In", das bis spät in die Nacht dauerte. Auf dem großen Elektromusik-Festival in Neustadt-Glewe werden täglich bis zu 65.000 Besucher erwartet.

Veranstalter laden Anwohner ein

Zum ersten Festivaltag laden die Veranstalter Music Eggert die Anwohner zum Mitfeiern ein: Von Donnerstag 17 Uhr bis Freitag 6 Uhr dürfen alle volljährigen Bewohner der Gemeinden Alt Brenz, Neu Brenz, Neustadt-Glewe, Blievensdorf, Groß Laasch, Heidehof, Hohes Feld, Hohewisch, Klein Laasch, Kolbow, Kronskamp, Muchow, Neuhof, Prislich, Tuckhude, Wabel, Winkelmoor und Zierzow das Festivalgelände kostenlos betreten und sich unter die Partygäste mischen. Ausschlaggebend für den Einlass ist für sie der im Ausweis angegebene Wohnort.

Weitere Informationen Airbeat One Festival startet heute: Arbeit für 3.000 Menschen Zum 20. Jubiläum werden von heute an 65.000 Menschen auf dem Flugplatz Neustadt-Glewe erwartet. Vier Wochen dauerte der Aufbau. mehr

Kilometerlange Autoschlangen am Mittwoch

Die Anreise zur Airbeat One startete bereits am Mittwochmorgen. Laut Polizei entstanden schon am Vortag der offiziellen Eröffnung kilometerlange Staus - so etwa auf der Landstraße zwischen Ludwigslust und Neustadt-Glewe auf bis zu zehn Kilometern und auf der A24 an der Anschlussstelle Neustadt-Glewe aus Richtung Berlin auf bis zu fünf Kilometern Länge. Der Anreiseverkehr habe dieses Jahr, anders als in vergangenen Jahren, später eingesetzt und darum seien sehr viele Besucher auf einmal gekommen, erklärte ein Polizeisprecher. Die Polizei habe sich bemüht, die Automassen zu lenken und an Anreisende im Stau auf der Autobahn appelliert, ihre Fahrzeuge nicht zu verlassen.

VIDEO: Musikfestival Airbeat One startet in Neustadt-Glewe (3 Min)

Drogenkontrollen: Ecstasy-Pille "Blue Punisher" im Fokus

Außerdem hat die Polizei stichprobenartige Drogenkontrollen angekündigt. In diesem Jahr wollen sich die Einsatzkräfte dabei besonders auf die gefährliche Ecstasy-Pille "Blue Punisher" konzentrieren, mit der zwei Todesfälle in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg aus den vergangenen Wochen in Verbindung gebracht werden. Bei den Kontrollen seien bereits einzelne Fälle von Fahren unter Drogeneinfluss festgestellt worden, sagte eine Polizeisprecherin am Nachmittag. Bis Sonntag sind laut Polizei täglich 150 bis 200 Beamte im Schichtdienst rund um die Uhr bei Airbeat One im Einsatz.

Internationales Line-up

Paul van Dyk, Paul Kalkbrenner, Scooter, Steve Aoki, Neelix und KSHMR sind nur einige der Namen, auf die sich die Besucherinnen und Besucher des Festivals freuen dürfen. Ihre Musik soll von fünf teils riesigen Bühnen aus über das Gelände schmettern. Die Gestaltung der Hauptbühne bleibt bis zur Eröffnung geheim. Das Motto der diesjährigen, 20. Ausgabe der Airbeat One lautet: "Edition Home Germany" - weithin sichtbar durch die lange Reihe von Deutschlandfahnen über dem Eingangsbereich präsentiert.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 12.07.2023 | 06:30 Uhr