Neustadt-Glewe: A24 nach Lkw-Unfall wieder frei Stand: 20.01.2021 15:02 Uhr Auf der A24 nahe Neustadt-Glewe ist ein Lkw auf einen Schilderwagen der Autobahnmeisterei aufgefahren. Die Bergungsarbeiten dauerten bis zum Nachmittag. Die Autobahn ist in Richtung Berlin ist mittlerweile wieder frei.

Die A24 ist am Mittwoch nach einem Unfall bei Neustadt-Glewe (Landkreis Ludwigslust-Parchim) in Richtung Berlin stundenlang gesperrt gewesen. Am Mittwochmorgen war ein Lastwagen auf einen Schilderwagen der Autobahnmeisterei aufgefahren. Verletzt wurde niemand.

A24: Unfallursache unklar

Die Bergung der beiden Fahrzeuge und die Reinigung der Fahrbahn dauerten bis zum Nachmittag. Die genaue Unfallursache ist unklar.

