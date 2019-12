Stand: 10.12.2019 06:10 Uhr

Neunjähriger aus Rostock vermisst

Die Polizei in Rostock sucht einen neunjährigen Jungen: Alex Heller wird seit Montagnachmittag vermisst. Er wurde zuletzt gegen 15 Uhr am Montag im Gerüstbauerring in Rostock Groß-Klein gesehen. Der Junge ist aus einer medizinischen Einrichtung weggelaufen, in der er stationär behandelt wurde.

Polizei bittet um Hinweise

Alex ist zirka 1,40 Meter groß, schlank und hat kurze dunkelbraune Haare. Er ist mit einer grauen Kapuzenjacke, grauem Kapuzenpullover sowie blauen Schuhen bekleidet. Hinweise zu Alex' Aufenthaltsort nimmt das Polizeirevier Rostock-Dierkow unter der Telefonnummer (0381) 658 80 jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache entgegen.