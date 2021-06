Stand: 03.06.2021 17:18 Uhr Neunjährige in Rostock missbraucht? Ermittlungen gegen Thüringer Polizisten

Ein Polizeibeamter aus Thüringen soll sich in Rostock-Warnemünde an einem neun Jahre alten Mädchen vergangen haben. Der 54-Jährige wurde am Mittwoch wegen des Verdachts auf schweren sexuellen Missbrauch in Warnemünde verhaftet. Das teilte die Thüringer Landespolizeidirektion in Erfurt mit. Der Vater des Kindes hatte ihn am Montag angezeigt, nachdem das Mädchen dem Vater vom Missbrauch erzählt hatte. Die Ermittlungen sowohl der Kripo Rostock als auch der Abteilung Interne Ermittlung der Thüringer Polizei hätten einen "dringenden Tatverdacht" ergeben. | 03.06.2021 17:18