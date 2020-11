Stand: 16.11.2020 15:05 Uhr Neukloster: Unbekannte in Bäckerfiliale eingebrochen

Wie die Polizei mitteilte, sind Unbekannte am Wochenende in eine Bäckereifiliale in Neukloster eingebrochen und haben Bargeld entwendet. Das Geschäft ist Teil eines Einkaufsmarktes. Der Einbruch sei erst am Montagmorgen festgestellt und die Polizei informiert worden. Die Kriminalpolizei habe daraufhin die Ermittlungen aufgenommen und vor Ort Spuren gesichert. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wismar, bei jeder beliebigen Polizeidienststelle oder bei der Internetwache der Landespolizei MV zu melden.| 16.11.2020 15:05