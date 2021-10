Stand: 26.10.2021 07:07 Uhr Neukloster: Polizeieinsatz wegen Schüssen

In Neukloster (Landkreis Nordwestmecklenburg) ist die Polizei am Montag zu einem Einsatz vor dem Rathaus gerufen worden, weil dort Schüsse abgefeuert wurden. Mehrere Streifenwagen rückten aus. Wie die Beamten dann feststellten, hatte ein stark betrunkener Mann mit einer Schreckschusspistole in die Luft geschossen. Die Polizisten überwältigten den 42-Jährigen und nahmen ihn in Gewahrsam. Der Mann sei polizeibekannt, hieß es. Es wurde ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. | 26.10.2021 07:07