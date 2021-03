Stand: 21.03.2021 07:37 Uhr Neukloster: Nachts Geldautomat aufgebrochen

In Neukloster (Kreis Nordwestmecklenburg) haben unbekannte Täter in der Nacht zum Sonntag gewaltsam einen freistehenden Geldautomaten geöffnet. Zeugen wollen in der Nähe des Tatorts bei einem Supermarkt zwei Männer gesehen haben, die mit einem weißen VW Golf in Richtung A20 flüchteten, so die Polizei. Eine groß angelegte Fahndung mit mehreren Funkstreifenwagen verlief erfolglos. Der Sachschaden am Geldautomaten beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf 20.000 Euro. Ob die Täter Bargeld entwenden konnten, war vorerst nicht bekannt. Die Polizei ermittelt wegen besonders schweren Diebstahls und bittet weitere Zeugen, sich zu melden.| 21.03.2021 07:38