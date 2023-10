Stand: 03.10.2023 16:01 Uhr Neukalen: Fahrrad und Moped stoßen zusammen

In Neukalen im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte sind ein Mopedfahrer und eine Fahrradfahrerin bei einem Unfall schwer verletzt worden. Beide kollidierten am Dienstagvormittag auf der Landesstraße 20. Wie es dazu kam, ist noch unklar. Der 17 Jahre alte Mopedfahrer wurde lebensbedrohlich verletzt und per Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die 61-jährige Radfahrerin wurde schwer verletzt. Auch um sie kümmerte sich ein Notarzt an der Unfallstelle. Ein weiterer Fahrradfahrer, der Zeuge des Unfalls war, erlitt einen Schock.

