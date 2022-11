Stand: 18.11.2022 14:50 Uhr Neues Wolfsrudel in der Gegend um Feldberg

In der Nähe von Feldberg (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) hat sich im vergangenen Jahr ein neues Wolfsrudel angesiedelt. Das erklärte Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) am Freitag bei der Auswertung des abgeschlossenen Wolfsmonitoring-Jahres. Zwei Rudel aus dem Bereich Wittstock und Steinförde in Brandenburg könnten sich außerdem zeitweise auch in Mecklenburg-Vorpommern aufhalten. Backhaus kündigte an, sich auf der Umweltministerkonferenz kommende Woche um nachhaltige Lösungen im Umgang mit dem Wolf zu bemühen.

