Neues Rettungspaket für die Werften in Mecklenburg-Vorpommern Stand: 23.12.2021 05:30 Uhr Neue Millionen für die MV Werften: Offenbar ist der Bund bereit, den Weiterbau eines großen Schiffes finanziell zu unterstützen, das meldet die Deutsche Presseagentur. Das Schiff selbst soll als Sicherheit dienen. Allerdings ist die Zusage an Bedingungen geknüpft.

Mit Mitteln des staatlichen Wirtschaftsstabilisierungsfonds soll den MV Werften unter die Arme gegriffen werden. Der Finanzierungsvorschlag sieht vor, dass soviel Geld bereit gestellt wird, dass das schon zu rund 75 Prozent fertiggestellte Schiff "Global Class 1" fertig gebaut werden kann. Nach früheren Angaben des Wirtschaftsministers von Mecklenburg-Vorpommern, Reinhard Meyer (SPD), geht es um umgerechnet 130 Millionen Euro. Etwa 77 Millionen Euro davon seien Kreditbürgschaften des Landes. Jeweils 26,5 Millionen Euro sollen von Genting selbst und vom Bund kommen.

Sondersitzung des Finanzausschusses in Schwerin

Am Nachmittag will der Finanzausschuss des Landtags in einer Sondersitzung das Rettungspaket beschließen. Schließlich bringt das Land MV größten Teil der Hilfen auf. Ursprünglich sollte der Finanzausschuss des Landtags bereits am Mittwoch tagen, die Sitzung war aber auf Donnerstag verschoben worden, offenbar mit Blick auf die noch fehlende Zusagen des Bundes. Die Landesregierung hatte ihre weitere Unterstützung für die Werften davon abhängig gemacht, dass auch der Bund sich an diesen Rettungsbemühungen beteiligt.

300 Millionen Euro sind schon vom Bund geflossen

Genting hatte die Werften in Rostock, Wismar und Stralsund 2016 gekauft, um dort für die konzerneigenen Reedereien Kreuzfahrtschiffe zu bauen. Dann aber war das Kreuzfahrtgeschäft eingebrochen, infolge der Corona-Pandemie war auch der asiatische Mutterkonzern Genting in finanzielle Schieflage geraten. Der Bund hatte bereits Geld für die MV Werften bereit gestellt, sie erhielten insgesamt rund 300 Millionen Euro aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds.

