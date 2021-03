Stand: 24.03.2021 06:38 Uhr Neuer US-Außenminister kritisiert Ostsee-Pipeline Nord Stream 2

Der neue US-Außenminister Blinken hat bei seinem ersten Gespräch mit Bundesaußenminister Maas den Bau der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 kritisiert. Blinken habe den Widerstand Amerikas gegen die Trasse bekräftigt, hieß es von US-Seite. Man sei entschlossen, den russischen Bestrebungen, die kollektive Sicherheit zu untergraben, entgegenzuwirken. Das Gespräch von Blinken und Maas fand am Rande des Nato-Außenministertreffens statt. Eigentlich sollte die Gaspipeline Nord Stream 2 bereits in Betrieb sein. Wegen der US-Sanktionen geriet der Bau ins Stocken. Nord Stream 2 soll jährlich bis zu 55 Milliarden Kubikmeter russisches Gas nach Deutschland transportieren, das bei Lubmin (Landkreis Vorpommern-Greifswald) in das europäische Verbundnetz eingespeist wird. | 24.03.2021 06:38