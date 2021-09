Neuer Seenotrettungskreuzer für den Darßer Hafen Stand: 11.09.2021 16:06 Uhr Der Rettungskreuzer wurde am Nachmittag in Berne in Niedersachsen auf den Namen "Nis Randers" getauft. Er soll im Herbst den Kreuzer "Theo Fischer" im Darßer Nothafen ablösen.

Schon seit Ende August war die "Nis Randers" auf der Halbinsel im Einsatz. Für die Taufe jedoch kehrte das Schiff in seinen Heimathafen an die Unterweser zurück. Der Name "Nis Randers" bezieht sich auf die Ballade von Otto Ernst aus dem Jahr 1901, die als Inbegriff für die ehrenamtliche Arbeit der Seenotretter in die Schulbücher einging.

Vollständig aus Spenden finanziert

Der Motor des neuen Kreuzers hat eine Stärke von 4.000 PS - und kann vom Darß aus die vielbefahrene Kadettrinne schnell erreichen. Der rund zehn Millionen Euro teure Neubau wurde ausschließlich durch Spenden finanziert. Der Kreuzer "Nis Randers" wurde im März vergangenen Jahres auf Kiel gelegt und soll nach der Taufe in der Niedersächsischen Fassmer Werft nun zurück zum Darß verlegt werden.

