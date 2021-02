Neuer Prozess um Untreue-Vorwürfe bei der Awo Müritz Stand: 11.02.2021 05:52 Uhr Die Höhe der Gelder, die sich zwei AWO-Führungskräfte gegenseitig verschafft haben sollen, brachte den Wohlfahrtsverband in erhebliche Turbulenzen. Nun folgt die strafrechtliche Aufarbeitung.

Zwei frühere Führungskräfte des Kreisverbandes Müritz der Arbeiterwohlfahrt (AWO) müssen sich von heute an vor dem Landgericht Schwerin verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem langjährigen Warener Geschäftsführer der Arbeiterwohlfahrt Müritz, Peter Olijnyk, und dem ehemaligen Kreisverbandsvorsitzenden Götz-Peter Lohmann besonders schwere Untreue beziehungsweise Beihilfe zur Untreue vor.

Überhöhte Einkommen, Zahlungen ohne Gegenleistung

Der heute 72-jährige Olijnyk und der 78-jährige ehemalige SPD-Bundestagsabgeordnete Lohmann sollen sich laut Anklage zwischen 2005 und 2016 gegenseitig und an den Gremien der AWO vorbei lukrative Einkommen zu Lasten der AWO verschafft haben. Demnach sollen von Lohmann unterschriebene Vereinbarungen Kreisgeschäftsführer Olijnyk hohe Vergütungen und Rentenansprüche in Höhe von 1,23 Millionen Euro zugesichert haben. Andererseits soll Olijnyk für Lohmann einen Arbeitsvertrag unterzeichnet haben, ohne dass Lohmann für die insgesamt gezahlten 675.000 Euro später auch Leistungen erbrachte.

OLG-Urteil: Olijnyk musste Geld zurückzahlen

Der Fall war bereits Anlass für einen Parlamentarischen Untersuchungsausschuss des Landtags, der sich mit der Förderung der Wohlfahrtsverbände insgesamt befasste. Zum Abschluss der Untersuchungen erklärte der Obmann der SPD-Fraktion, Dirk Stamer, es sei kein Fehlverhalten in der Förderpraxis und bei der politischen Führung greifbar. Einen Zivilprozess zwischen der AWO und Olijnyk verlor dieser vor dem Oberlandesgericht Rostock. Das OLG entschied, dass er rund 390.000 Euro an überhöhtem Gehalt, Tantiemen und Betriebsrentenanteilen an die AWO zurückzahlen muss. Die Vertragsänderungen, mit denen Olijnyks Gehalt erhöht wurde, seien ungültig, entschieden die Richter.

