Neuer Hohe-Düne-Prozess hat begonnen

Vor dem Landgericht Schwerin wird seit Donnerstagvormittag einer der umfangreichsten Wirtschaftsprozesse des Landes neu aufgerollt. Es geht um den mutmaßlichen Subventionsbetrug beim Bau der Yachthafen-Residenz Hohe Düne in Rostock. Anklage wurde in der Sache das erste Mal vor acht Jahren erhoben. Doch bis heute gibt es kein rechtskräftiges Ergebnis.

Yachthafenresidenz: Neuer Prozess beginnt Nordmagazin - 08.05.2019 19:30 Uhr Acht Jahre nach der Anklageerhebung und 16 Jahre nach der Förderung gibt es einen neuen Prozess: Gab es zu viel EU-Fördermittel für den Bau der Yachthafenresidenz Hohe Düne in Rostock?







Angeklagt: Løkkevik und Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft

Neben Per Harald Løkkevik, dem norwegischen Investor des 100 Millionen Euro schweren Bauprojekts, müssen sich außerdem Ex-Wirtschaftsminister Otto Ebnet (SPD) und Frank Berg, Vorstandschef der Ostseesparkasse Rostock sowie Roland Gießelbach, Ex-Chef des Landesförderinstituts, wegen Beihilfe zu Subventionsbetrug in besonders schwerem Falle verantworten. Bei Gießelbach und Ebnet kommt darüber hinaus noch der Vorwurf der schweren Untreue dazu.

Ebnet: Richtung der Staatsanwaltschaft durch nichts gedeckt

Der Ex-Wirtschaftsminister hält die Vorwürfe gegen sich für völlig haltlos: "Das ist äußerst merkwürdig, ein solches Vorgehen der Staatsanwaltschaft beobachten zu müssen - ich hätte das bisher nicht für möglich gehalten." Die Staatsanwaltschaft gehe unbeirrbar in eine Richtung, die aussichtslos und durch nichts gedeckt sei, so Ebnet vor Prozessbeginn zu NDR 1 Radio MV. Das sieht Staatsanwalt Harald Nowack vollkommen anders - er verweist auf die Entscheidung des Bundesgerichtshofs: "Sowohl die obersten Landesrichter in Mecklenburg-Vorpommern als auch die besten Richter des Bundes haben entschieden, dass die Revision zu recht eingelegt worden ist und deswegen zeigt das ja, dass die Staatsanwaltschaft dort nicht zu unrecht agiert hat."

Vorwurf: Projekt zweigeteilt, um Förderung zu bekommen

Im Zentrum steht der Vorwurf des Subventionsbetrugs und der Fehlverwendung von Fördermitteln, von dem der norwegische Investor Per Harald Løkkevik bereits 2015 einmal freigesprochen worden war. Konkret hatte Løkkevik das 2002 begonnene Prestige-Projekt geteilt. Die Anlage, die ursprünglich vor dem Hintergrund der Olympiabewerbung Leipzigs für die vor Warnemünde geplanten Segelwettbewerbe gebaut worden war, sollte fast 100 Millionen Euro kosten. Damit lagen die Gesamtbaukosten allerdings deutlich über der Fördergrenze der EU-Kommission. Den maximalen Fördersatz aus Brüssel hätte es nur bis zu einer Projektgröße von 50 Millionen Euro gegeben. Løkkevik soll das Großprojekt demnach zweigeteilt haben, um deutlich höhere Fördermittel zu erhalten. Im Ergebnis bauten zwei verschiedene Gesellschaften, die Maritime Service GmbH aus Braunschweig und die Yachthafenresidenz Hohe Düne GmbH für jeweils knapp unter 50 Millionen Euro.

Skandalumwittertes Luxus-Resort an der Ostsee





















Jahrelanger juristischer Streit

Bereits 2015 wurde gegen den Investor verhandelt. Das Rostocker Landgericht hatte Løkkevik damals lediglich wegen Sozialversicherungsbetrugs, Steuerhinterziehung und illegaler Beschäftigung von polnischen Arbeitern zu einem Jahr Haft auf Bewährung und 180.000 Euro Strafe verurteilt. Gegen das Urteil hatten sowohl Anklage als auch Verteidigung Revision eingelegt. Vom Vorwurf des Subventionsbetrugs und der Fehlverwendung dieser sprach die Kammer ihn damals frei, mit der Begründung, Løkkevik habe zwar EU-Richtlinien, aber keine geltenden Gesetze verletzt.

Der Bundesgerichtshof kassierte dieses Urteil 2017. Es hieß, das Rostocker Gericht habe dazu keine ausreichenden Feststellungen getroffen, weil es "von einem unzutreffenden rechtlichen Maßstab ausgegangen" sei. Laut Staatsanwaltschaft gebe es nach Ansicht des BGH sehr wohl Gesetze, die die künstliche Aufspaltung in zwei Hotels verboten hätten. Ob der Investor gegen diese Gesetze verstoßen hat, muss nun das Schweriner Landgericht klären.

Schaden für MV: 32 Millionen Euro

Das Schweriner Wirtschafts- und Finanzministerium wartet seit 2010 auf die Zahlungen der Fördermittel aus Brüssel. Die EU-Kommission hatte die Gelder wegen der laufenden Gerichtsverfahren eingefroren. Nach Auffassung der Bundesanwaltschaft ist dem Land Mecklenburg-Vorpommern durch die Aufteilung demnach ein Schaden in Höhe von 32 Millionen Euro entstanden.

Sie beantragte im Zuge der Revision die Rückverweisung des Verfahrens an das Landgericht Schwerin, also ausdrücklich nicht an eine Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichts Rostock. Denn dem Prozess war bereits ein jahrelanger juristischer Streit vorausgegangen: Die ursprüngliche Anklage hatte die Rostocker Staatsanwaltschaft schon im August 2011 erhoben. Doch das Landgericht wollte den Prozess nicht eröffnen, da es seinerzeit keinen hinreichenden Tatverdacht sah. Das Oberlandesgericht schritt ein und erzwang die Hauptverhandlung, die mit dem Freispruch 2015 endete. Nun stehen alle Zeichen wieder auf Anfang. Das Gericht hat bis Dezember 34 Verhandlungstage angesetzt.

